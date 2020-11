Inter, per Nainggolan finora solo briciole. “Ma quel pubblico sfogo di Conte nasconde…”

“Cerco di mettere tutti nella migliore condizione: c’è chi ci arriva prima, chi dopo e chi mai”. Aveva fatto molto rumore questo piccolo sfogo di Antonio Conte in merito alle precarie condizioni fisiche di Radja Nainggolan, che finora ha trovato pochissimo spazio all’Inter. Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha analizzato le dichiarazioni del tecnico, spiegando cosa ci sia realmente dietro.

“Finora Conte al Ninja ha riservato solo briciole (41 minuti complessivi in campo), anche per una condizione fisica non ottimale, come evidenziato dopo il 2-2 casalingo con il Parma. Quella pubblica reprimenda nasconde anche la stima che l’allenatore ha sempre mostrato nei confronti del belga che avrebbe voluto con sé a Londra. Se Nainggolan dimostrerà di avere la testa “libera” dalle scorie del mercato, potrà essere una variabile in più alla voce incursori”, si legge.