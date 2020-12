Nainggolan sbarca a Cagliari: “Qui per ritrovare la voglia di giocare che mi è stata tolta”

Sbarcato poco fa all’aeroporto di Cagliari-Elmas, Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter pronto a firmare con il club sardo, ha parlato così in vista del suo ritorno in rossoblu: “Voglio ritrovare la gioia di giocare a calcio che in questa prima parte dell’anno mi è stato tolta. Vittoria personale? No, mi piace giocare a calcio ed è quello che vorrei fare. Cosa darò a Cagliari? Ero qui l’estate scorsa, finalmente qui ora e finalmente qui anche nella prossima estate. Sono uno che viene spostato a destra e sinistra. Di Francesco? Già in estate mi voleva qui, ora ci siamo riusciti. Vedo una squadra forte e competitiva, mancava una continuità durante la partita con tanti giovani non è facile. Spero di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra”.

