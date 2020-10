Sconto Inter, Nainggolan vola verso Cagliari: 10 mln cash, manca l’accordo sui giovani

Radja Nainggolan potrebbe essere presto un nuovo giocatore del Cagliari. L’Inter sta trattando con il club sardo, ma la fumata bianca è nell’aria e potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Come spiega La Gazzetta dello Sport “La società nerazzurra ha fatto un ulteriore sconto al Cagliari arrivando a chiedere 10 milioni per Nainggolan (fino a martedì erano 12), che ha ancora due anni di contratto a quattro milioni e mezzo l’anno con l’Inter. Il Cagliari spalmerebbe la pesante cifra con un triennale al centrocampista belga, che Di Francesco attende con ansia da un mese. Nessuno in questa storia vuole perderci.

Ma su un punto l’Inter sembra ferma: il Cagliari voleva inserire due promettenti giovani nell’operazione, il regista Ladinetti e il centrocampista Biancu (che sta giocando con l’Olbia). L’Inter è disposta a prenderne soltanto uno, Ladinetti. Anche perché nel mirino avrebbe semmai messo il più rodato e ora titolare in A Sebastian Walukiewicz, centrale polacco del 2000. Con la nuova formula il Cagliari, prendendo Nainggolan in prestito oneroso con obbligo di riscatto, equivalente a un acquisto, qualcosa a livello di cash dovrebbe mettere. L’affare si chiuderà probabilmente oggi, con reciproca soddisfazione, anche perché i rapporti tra i club sono ottimi e lo dimostra la conclusione dell’operazione”.