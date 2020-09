Inter, ecco Ladinetti: cresciuto sulle orme di Conti, Busquets l’idolo. Con Nainggolan…

Ore caldissime sul fronte Inter-Cagliari: i due club stanno discutendo i termini del ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna, e nella trattativa potrebbero rientrare alcuni gioielli del settore giovanile rossoblu. Tra questi spicca Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000 con alle spalle già 3 presenze in Serie A.

SULLE ORME DI CONTI

Centrocampista centrale, schermo davanti alla difesa, maglia numero 5 e fascia di capitano al braccio: viene naturale, per rimanere in tema Cagliari, il paragone con Daniele Conti, ex capitano e bandiera rossoblu e oggi cordinatore tecnico del settore giovanile del club sardo. Nato a Cagliari il 20 dicembre 2000, Ladinetti entra a far parte del vivaio isolano all’età di 10 anni, fino ad esordire in Serie A in occasione della sfida contro il Sassuolo del 18 luglio. Come Conti, dopo un inizio da centrocampista offensivo, con il tempo arretra il suo raggio di azione, sfruttando la sua visione di gioco e migliorando costantemente in fase di interdizione.

ISPIRAZIONE

Per posizione in campo e stile di gioco, Ladinetti viene paragonato a Sergio Busquets, centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola. Negli allenamenti con la prima squadra del Cagliari ha potuto ammirare da vicino Luca Cigarini, diventato presto sua fonte di ispirazione e modello da imitare, oltre a stringere un legame speciale con Radja Nainggolan. Proprio quel Nainggolan che potrebbe ora favorire il suo arrivo a Milano…