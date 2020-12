GdS: Nainggolan torna al Cagliari, prestito secco dall’Inter. Poi le società…

Era il suo ultimo allenamento in nerazzurro? A giudicare dalle ultime notizie che arrivano da La Gazzetta dello Sport è sicuramente uno degli ultimi giorni in cui Nainggolan è insieme al resto dei compagni alla Pinetina. Perché, stando a quanto scrive la rosea, il giocatore nerazzurro torna al Cagliari in prestito secco. Si sarebbe trovato quindi l’accordo che non era arrivato in estate quando il club sardo aveva chiesto il giocatore a Marotta. L’accordo economico allora non si era trovato. Ora a quanto pare i rossoblù hanno convinto la dirigenza interista a lasciar partire il calciatore.

L’infortunio di Rog, spiega la rosea, ha messo in condizione il presidente del club rossoblù ad accelerare la trattativa. “Nainggolan torna a Cagliari, dopo l’ottima stagione scorsa, trascorsa sotto la guida di Rolando Maran e Walter Zenga con 6 gol e 26 presenze, in prestito secco. Poi durante questi mesi ci sarà modo di condurre al meglio una trattativa che parte innanzitutto dalla volontà del calciatore, desideroso di tornare a Cagliari da subito”, si legge sul sito del quotidiano sportivo.

(Fonte: gazzetta.it)