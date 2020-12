Inter, partitella di fine allenamento. Nainggolan tra i vincitori: posta la foto sui social

Di lui si parla in chiave mercato. Radja Nainggolan piace al Cagliari e lui vorrebbe avere più spazio. All’Inter non l’ha trovato nonostante in estate sia rimasto. Anche allora il club sardo lo aveva seguito ma non si era trovato l’accordo con i dirigenti nerazzurri. Il giocatore si allena con i suoi compagni in attesa di capire qualcosa di più sul suo futuro. Probabile se ne sia parlato anche nel meeting appena finito alla Pinetina tra Conte e i dirigenti interisti. “The winning team”, ha scritto il belga in un post sui social. Ha pubblicato la foto della squadra che ha vinto la partitella. C’era lui in quella squadra formata anche da Filip Stankovic, Ranocchia, de Vrij, Hakimi e Vidal.