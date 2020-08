Sky – Inter-Nainggolan, ipotesi che si fa strada: “Prima dello sfogo di Conte la sensazione…”

Il nuovo allenatore del Cagliari, Eusebio Di Francesco, ha speso parole importanti per Radja Nainggolan, nel tentativo di trattenerlo in Sardegna anche nella prossima stagione. Quel che è certo è che, almeno per il momento, il centrocampista belga tornerà all’Inter, che l’estate scorsa lo aveva ceduto in prestito per motivi caratteriali, prima di decidere il suo futuro. Che resta ancora tutto da scrivere. Anche se, come riportato da Sky Sport, si fa sempre più concreta l’ipotesi che il calciatore possa fare parte della rosa nerazzurra a disposizione di Antonio Conte. Questo, almeno, prima dello sfogo dell’allenatore dopo la partita contro l’Atalanta.

Il futuro dell’attuale tecnico interista, infatti, è ancora da definire, visto che le parole usate nella pancia del Gewiss Stadium hanno inevitabilmente creato una frattura con dirigenza e proprietà. Qualora dovesse restare, però, la sensazione è che Conte voglia tenere Nainggolan per provare a rivitalizzarlo. Anche perché, sottolinea Sky Sport, un giocatore come il belga, per caratteristiche, manca nell’attuale rosa. Un motivo in più per credere nella permanenza del Ninja nell’Inter della prossima stagione.

(Fonte: Sky Sport)