Cagliari, Di Francesco: “Speriamo di trattenere Nainggolan, ma dipende dalle scelte dell’Inter”

A Cagliari è il giorno della prestazione è Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore rossoblù in sostituzione di Walter Zenga. In conferenza stampa, il neo tecnico ha parlato anche del futuro di Radja Nainggolan, in prestito ai sardi dall’Inter. Ecco le sue parole:

“Parto da Radja che conosco benissimo, anche se il giocatore ora è dell’Inter. Non dipenderà solo da noi ma anche dalle loro scelte, anche se l’auspicio di trattenerlo ci sarebbe, visto il suo attaccamento alla maglia. Per il resto, abbiamo parlato di tante cose e adesso è il momento di mettere le cose nero su bianco, grazie anche alla grande disponibilità del presidente“.

(Fonte: TMW)