Inter, Nainggolan vuole buonuscita. “C’è discorso con Nandez”

Il belga, per rescindere il contratto con l'Inter, vuole una buonuscita: ecco che allora si tratta col Cagliari per trovare la formula giusta

Non solo pezzi pregiati: l'Inter dovrà assolvere al compito più difficile sul mercato, ovvero riuscire a piazzare gli esuberi costosi. E di questa categoria fa parte sicuramente Radja Nainggolan, che il club nerazzurro vuole cedere definitivamente al Cagliari. Come spiega il Corriere dello Sport, però, va trovata la quadra: "Nainggolan ha un altro anno di contratto a 3,6 milioni netti più 500.000 euro di diritti d'immagine. Non averlo più a bilancio nel 2021-22, per l'Inter vorrebbe dire risparmiare tanti soldi e questa mossa andrebbe nell'ottica di un ridimensionamento del monte salari richiesto da Zhang. Il problema è che il Ninja per andarsene pretende un incentivo all'esodo importante. In pratica per rompere il vincolo vuole una buonuscita come è stata garantita a Conte. Non della stessa entità, ma comunque importante. Il club nerazzurro lo ha a bilancio per altri 9,5 milioni. D'accordo il risparmio del salario, ma con la buonuscita da pagare e la minusvalenza sui libri contabili, difficile che i conti tornino.