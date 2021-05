Inter, da piazzare 7 esuberi. “Hakimi? Occhio a quest’altra possibile uscita pesante”

Il punto sul mercato nerazzurro, con il club che spera di piazzare ben sette esuberi: ma non è da escludere una seconda uscita big

Il lavoro da fare in viale della Liberazione è tanto e complicato. L'Inter è chiamata a sistemare i conti e ad operare un significativo taglio alle spese, riuscendo però a mantenere la squadra competitiva a certi livelli. Data ormai per scontata la cessione di Achraf Hakimi, ora la società è impegnata nel cercare sistemazione a diversi giocatori fuori progetto, come scrive il Corriere dello Sport: "In casa nerazzurra continuano a sperare di sistemare i conti attraverso la cessione dei vari esuberi, tra cui Vidal, Sanchez, magari Perisic, più i rientri dai prestiti come Joao Mario, Nainggolan, Lazaro e Gravillon che il Lorient ha deciso di non riscattare.