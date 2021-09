CM – Nandez, la sua priorità resta l’Inter: lo scenario verso gennaio

Il jolly uruguaiano alla fine è rimasto al Cagliari, ma può cambiare maglia già nella finestra invernale di mercato

Nahitan Nandez almeno fino a gennaio continuerà a vestire la maglia del Cagliari. Dopo i rumors estivi (è stato a un passo dall'Inter prima della virata su Dumfries ), il jolly uruguaiano è rimasto in Sardegna a disposizione di Leonardo Semplici.

Per Calciomercato.com, però, è tutt'altro che certa la sua permanenza fino al termine della stagione: "Alla fine Nahitan Nandez è rimasto al Cagliari, ma la delusione per la mancata cessione lo fa ancora sperare in vista di gennaio. Nella prossima sessione di mercato, attraverso il suo agente ci riproverà ancora con l'Inter che resta la sua priorità", si legge.