Sky / Napoli-Inter, un solo dubbio per Conte: Hakimi dal 1′, in 3 per una maglia

La probabile formazione dell'Inter in vista della trasferta di Napoli con la squadra di Gattuso: un solo ballottaggio nella testa di Conte

Come raccontato da FcInter1908, Ivan Perisic è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di Conte. Ancora a parte Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'allenatore nerazzurro rilancerà dall'inizio sulla fascia destra Achraf Hakimi, reduce dalla panchina contro il Cagliari. Un solo dubbio in vista del match col Napoli: Darmian potrebbe essere dirottato a sinistra dopo l'ottima prova con gol contro i sardi, mentre oltre al rientrante Perisic c'è anche Ashley Young per il ruolo di esterno mancino. Tre uomini per una maglia: al momento l'ex Parma è in vantaggio ma Antonio Conte deciderà a ridosso della sfida con la squadra di Gattuso su chi puntare.