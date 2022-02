Napoli-Inter, probabili formazioni: Dimarco per Bastoni, Lautaro in vantaggio su Sanchez

E' un pomeriggio che decide una buona fetta di scudetto, uno scontro diretto tra due potenze decise a lottare fino alla fine

E' un pomeriggio che decide una buona fetta di scudetto, uno scontro diretto tra due potenze decise a lottare fino alla fine. Nel pieno di un ciclo terribile di partite, l'Inter di Simone Inzaghi fa visita al Napoli di Luciano Spalletti: in palio punti che pesano tantissimo nella lotta al tricolore. L'allenatore nerazzurro è sembra avere le idee piuttosto chiare: in difesa, al posto dello squalificato (e infortunato) Alessandro Bastoni, con ogni probabilità ci sarà Federico Dimarco. Mentre, in attacco, il ballottaggio tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez dovrebbe risolversi in favore dell'argentino.