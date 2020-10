Dopo Bastoni, Young e Nainggolan, Antonio Conte può contare sul recupero anche di Radu e Gagliardini. Entrambi i giocatori, conferma la Gazzetta dello Sport, sono tornati negativi al Covid. Soprattutto il centrocampista è stato evocato oggi da Antonio Conte come recupero importante per far rifiatare Arturo Vidal.

Il cileno, infatti, è stato schierato nelle ultime partite davanti alla difesa, ruolo in cui è stato più volte schierato anche Gagliardini.