Conte: “Sensi? Per gli esami non ha niente. Dura chiedere di più a Vidal. Sanchez deve…”

Dopo la conferenza stampa in quel di Kiev, Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk anche ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dell‘Inter:

SHAKHTAR SQUADRA FORTE – “I rischi sono quelli di affrontare una squadra forte, che ha sempre dimostrato questa forza. Sia in Champions, che in Europa League. Ha vinto in casa del Real, a dimostrare che hanno qualità e velocità. Bisogna fare attenzione: la semifinale di EL l’abbiamo giocata in maniera praticamente perfetta, altrimenti non si può spiegare quel risultato”.

MENTALITA‘ – “La squadra sta prendendo convinzione nel voler fare sempre la partita al di là dell’avversario, portando pressione sul portatore di palla appena possibile. Inevitabile che bisogna tenere conto del fatto che stiamo giocando ogni tre giorni. Stiamo preparando le partite in un solo giorno. Ma c’è la consapevolezza di fare delle cose che si conoscono”.

SENSI E SANCHEZ – “Sensi? Diventa difficile dare dei tempi, gli ultimi esami dicono che non aveva niente, ma il ragazzo sente qualcosina. Si faranno delle analisi ancora più approfondite. Sanchez ha un affaticamento, niente di particolare, ma è giusto che recuperi bene per non trascinare il problema. Recupererà e poi sarà a disposizione”.

VIDAL – “Dura chiedergli di più, anche perché sta giocando sempre, in quanto non possiamo cambiare. Speriamo recuperi presto Gagliardini. Lavoriamo insieme per migliorare, ma non c’è tempo per lavorare, dato che si gioca ogni tre giorni. Bisogna imparare dagli errori”.

