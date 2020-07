Gds – Inter, ecco l’esito degli esami strumentali per Lukaku. Lunedì contro il Torino…

Grande apprensione in casa Inter dopo che Romelu Lukaku, contro il Verona, è stato sostituito per un problema muscolare. Rischio di infortunio grave scongiurato però, come si legge su Gazzetta.it: “Lunedì contro il Torino bisognerà trovare vie alternative anche se per Big Rom è scongiurata la possibilità di un infortunio. Al Bentegodi ha avvertito un fastidio tra l’adduttore della coscia destra e l’anca, oggi è stato sottoposto a esami strumentali che non hanno evidenziato lesioni. Ma comunque dovrebbe essere risparmiato per evitare problemi peggiori. Nell’allenamento di oggi svolgerà un lavoro differenziato, domani si farà il punto in base alle sensazioni del giocatore e al parere dello staff medico. Sembra improbabile comunque che venga rischiato lunedì col Torino”.

Ecco allora chi sarà schierato contro i granata: “Al posto di Lukaku tornerà Lautaro, che aprì il match d’andata contro i granata e che nel finale contro l’Hellas ha mostrato di avere gamba, oltre che una gran voglia di segnare. Ma in attacco verrà confermato Alexis Sanchez, che continua a mandare segnali positivi a livello di prestazioni. Nel ruolo di trequartista dovrebbe tornare Eriksen e ad Alexis dovrebbe essere chiesto di allargare il gioco e dare profondità. Ma il cileno ha mostrato di potersi disimpegnare bene anche qualche metro più indietro, grazie a una condizione ritrovata”.