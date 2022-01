L’Inter accelera per il colpo in mezzo: “Prestito con obbligo, scelta contropartita da 9mln”

L'Inter è pronta ad accelerare per disegnare la squadra del 2022-23. Una squadra fatta di qualità, talento, prospettiva

L'Inter è pronta ad accelerare per disegnare la squadra del 2022-23. Una squadra fatta di qualità, talento, prospettiva. Una squadra fatta soprattutto di giovani italiani. E, in questo senso, i nerazzurri vorrebbero presto stringere per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e vera rivelazione di questo campionato. Nell'affare, che potrebbe concludersi in prestito con obbligo di riscatto, potrebbe rientrare Lorenzo Pirola, attualmente in prestito al Monza. Scrive calciomercato.com: