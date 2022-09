L’Inter non è più la stessa. I numeri calano: rispetto al 21-22 nerazzurri peggiorati in tutto

I numeri sono lì a testimoniare che qualcosa da registrare c'è eccome e che i bonus sono già quasi esauriti, se pensiamo anche alle difficoltà delle partite che il gruppo dovrà affrontare al rientro dalla sosta, a cominciare dalle sfide contro Roma e Barcellona. Come riporta la grafica di Sky Sport sottostante, i numeri rispetto al 21-22 l'Inter è peggiorata praticamente in tutto: dai punti ai gol realizzati, dai gol subiti alle vittorie e alle sconfitte. Numeri allarmanti, che mettono Inzaghi e i suoi di fronte a un bivio. Rialzarsi in fretta, per non compromettere fin da ora una stagione che aveva ben altre aspettative.