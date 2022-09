Inter, serve il miglior Skriniar: si gioca su due tavoli per ritrovarlo in fretta

Il focus sul momento che sta attraversando lo slovacco tra campo e voci sul futuro

Daniele Vitiello

All'Inter manca la miglior versione di Milan Skriniar. Non è l'unica carenza di questo periodo, ma sicuramente tra le più evidenti. Perché lo slovacco visto di recente non solo non garantisce gli stessi standard tecnici, ma toglie anche carattere al gruppo nerazzurro.

Si legge nel focus proposto dalla Gazzetta dello Sport: "L'autogol di domenica è uno spunto, non un caso di studio. Ma sopra Milan Skriniar aleggia una nuvoletta fantozziana da quando è cominciata la stagione. Una sorta di cocktail shakerato composto da forma fisica non invidiabile e sfortuna, con una serenità latente come aggiunta finale che dona il sapore amaro a questo inizio di stagione. Se negli uffici si giocherà la delicata partita del rinnovo contrattuale, è in campo che l'Inter di Simone Inzaghi ha bisogno del suo pilastro, quel giocatore che ha indotto allenatore e dirigenza a chiedere con forza a Steven Zhang di rinunciare ai milioni francesi".

Inevitabilmente, "quell'offerta da 9 milioni annui bonus compresi in effetti ha mutato gli equilibri della trattativa per il rinnovo. Un futuro incerto toglie sempre serenità dalle teste dei protagonisti". Archiviati però i rumors estivi e lasciata in standby la questione, non è arrivata la sterzata tanto attesa. Prosegue la Gazzetta: "Chi si aspettava un cambio di passo con la fine della sessione di calciomercato, è rimasto deluso. Complice l'inizio ritardato per i postumi di un infortunio con la nazionale slovacca, la forma atletica è stata sin da subito migliorabile e prestazioni davvero da Skriniar ancora non se ne sono viste".

Bisogna correre ai ripari. Non può essere altrimenti, perché lo slovacco è fondamentale per l'Inter. E dovrà continuarlo ad essere fino all'ultimo giorno della sua avventura nerazzurra. "Inzaghi ha bisogno di Skriniar per ridare solidità all'assetto, ma il difensore ha bisogno di una squadra compatta e determinata per aumentare di partita in partita il livello delle prestazioni. E, soprattutto, Giuseppe Marotta ha bisogno che il calciatore sia felice per vedere la firma sul rinnovo contrattuale. Le orecchie fischiano, Parigi monitora con attenzione, pronta per tornare alla carica", si legge.