Kolarov-Vidal, due affari per l’Inter: numeri pazzeschi. Carisma e personalità per lo scudetto

A guardare questi numeri, non viene difficile capire il perché Antonio Conte sia così determinato nel volerli entrambi all’Inter. Con queste statistiche, Aleksandr Kolarov e Arturo Vidal possono garantire ai nerazzurri personalità, carisma, esperienza internazionale, trofei e mentalità vincente. Non c’è che dire, non male per una squadra che vuole provare, nel 2020-21, a spezzare definitivamente l’egemonia italiana della Juventus.

Come riportato da Sky Sport, infatti, al netto di una carta d’identità che non gioca più in favore dei due campioni di Roma e Barcellona (34 e 33 anni), tutti gli altri dati parlano chiaro. Si va dai 28 trofei vinti (8 per Kolarov e 20 per Vidal) alle 205 presenze in Nazionale (90 e 115) alle 177 in Europa (81 e 96).

Senza contare che, pur non più giovanissimi, sia Kolarov che Vidal hanno ampiamente dimostrato la loro integrità fisica. Guardiamo per esempio le presenze totalizzate nella stagione calcistica appena conclusa: 42 per il serbo, una in più per il cileno (che, però, a differenza del romanista ha giocato quasi più di mille minuti in meno, 2.245 contro 3.501).

La professionalità e la meticolosità nell’allenamento e nell’impegno quotidiano, in campo e non, sono uno dei tanti allettanti biglietti da visita per entrambi i giocatori. Dunque, dopo uno sguardo attento a questi numeri, l’affondo dell’Inter nei loro confronti non sembra più tanto campato per aria. E con loro i nerazzurri possono davvero sognare di dare l’assalto allo scudetto.

(Fonte: Sky Sport)