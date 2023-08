GdS – Inter, nuova offerta per Pavard: il Bayern resiste, contatti nelle prossime ore

"Se giovedì era arrivata una offerta formale da 25 milioni compresi bonus dal club di Zhang e rifiutata dai tedeschi intenzionati a tenere alta l'asticella, oggi i dirigenti nerazzurri hanno aperto al telefono alla possibilità di spingersi un filo più su: in linea teorica, l'Inter arriverebbe a quota 30 compresi i bonus, ma potrebbe non essere abbastanza, almeno secondo le richieste del Bayern che ne vorrebbe 30+5. Al momento questa cifra è considerata troppo elevata dai dirigenti nerazzurri, visto che Pavard scade solo tra un anno: la situazione è in evoluzione visti i contatti che proseguiranno anche in serata e domani".

"Se lo stesso Inzaghi, senza mordersi la lingua, ha definito il francese campione del mondo 2018 "un obiettivo" della sua squadra, anche Benjamin lancia messaggi d'amore: ha votato Inter da tempo e lo ha detto in Baviera. È intrigato dall'idea di trasferirsi in Italia, anche perché lo United ritarda nell'affondo: potrebbe prenderlo solo se si liberasse di Maguire, ma l'ormai ex capitano non sembra intenzionato a partire".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter e non perderti nessun aggiornamento sulla tua squadra del cuore, rimani collegato con fcinter1908 e scopri tutte le news di giornata sulle prossime sfide dei nerazzurri in campionato e in europa.