Fascia, rinnovo fino al 2026 e aumento a scalare: Inter, la nuova proposta per Barella

La dirigenza nerazzurra vuole blindare il centrocampista: delineati i tratti della nuova strategia, si tratta

Nicolò Barella e l'Inter, un matrimonio destinato a continuare: i nerazzurri vogliono blindare il centrocampista, e intendono farlo diventare il nuovo simbolo del club. Le parti sono già da tempo al lavoro per rinnovare il contratto, attualmente in scadenza nel 2024, e la volontà comune è quella di proseguire insieme. La Gazzetta dello Sport illustra la nuova proposta della dirigenza interista: "Nicolò Barella è pronto a prendersi l’Inter sulle spalle, larghe più di quanto farebbero pensare quei 172 centimetri. E, in uguale misura, l’Inter è pronta a dargli il riconoscimento che merita dopo più di dueanni di onorato servizio. Rinnovo lauto più fascia da capitano: ildestino di Nicolò è ormai scritto, anzi si procede a grandi passi verso questa destinazione".

"L’ambizione del numero 23 è quella di un contratto rotondo fino al 2026: 5 milioni l’anno per un totale di 25 milioni netti circa. La cifra, in linea generale, non è distante da quanto i dirigenti nerazzurri vorrebbero offrire. [...] L’Inter vorrebbe che Nicolò, capitano già dalla prossima stagione, diventasse qualcosa di molto simile a una bandiera vecchio tipo. E Barella, onorato da questa prospettiva, ha una mano ferma e tesa verso il club, cosa assai gradita in viale della Liberazione. Tradotto: l’azzurro è pronto a spalmare l’ingaggio per non gravare subito sulle casse interiste e può “accontentarsi” di non ricevere l’aumento per due stagioni, questa e la prossima".