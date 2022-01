Nuovo bond, così l’Inter attacca il debito. E c’è una conferma. Svelati alcuni dettagli

L’Inter ha definito i dettagli con gli istituti di credito per l’emissione di un nuovo bond

"Dei 275 milioni garantiti all’Inter è stato versato circa un centinaio di milioni. «I restanti possono essere messi a disposizione da Grand Tower (la controllante lussemburghese, ndr) all’Inter di volta in volta tramite prestiti infragruppo», si legge nel documento diffuso ieri dal club. A livello di cassa, la situazione sembra però tornata alla normalità. A dicembre il club aveva cash per 129 milioni, a cui ne vanno aggiunti 132 in Lussemburgo. In più, è chiarito come per il prestito di Oaktree siano state messe in pegno le azioni dell’Inter in possesso a Suning. Per il momento i nerazzurri puntano solo a chiudere l’operazione bond entro venerdì. La fiducia degli investitori può valere più di un gol di Dzeko al 90°".