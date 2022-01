Oaktree, Iaria (Gds): “Annunciando il nuovo bond, l’Inter conferma un elemento chiave”

L’Inter ha definito i dettagli con gli istituti di credito per l’emissione di un nuovo bond

L’Inter ha definito i dettagli con gli istituti di credito per l’emissione di un nuovo bond per rifinanziare i due precedenti con scadenza fissata al 31 dicembre 2022. Il nuovo bond ha scadenza 2027 e ammonta a 415 milioni. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Marco Iaria, ha commentato così la notizia su Twitter: "Annunciando il nuovo bond da 415 milioni, la stessa Inter conferma un elemento-chiave del prestito concesso lo scorso maggio dal fondo Oaktree, da restituire entro il 2024: la garanzia è costituita dal pegno sulle quote possedute da Suning".