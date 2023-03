L’Inter sceglie Assago: “3 anni fa i primi passi”. Effetto Olimpiade: servizi e tempi rapidi

Con il progetto "Cattedrale" di Populous che è sempre più lontano dalla realizzazione, l'Inter ha già in mano il piano B

Alessandro De Felice

Qualcosa di concreto e reale e non uno dei più classici bluff. Il progetto per lo stadio dell'Inter dell'Inter è qualcosa di più di una semplice ipotesi.

Una mossa previdente per cautelarsi: "Già tre anni fa sono stati fatti i primi passi decisi per opzionare i terreni nell’hinterland sui quali costruire un domani un impianto tutto nerazzurro - scrive La Gazzetta dello Sport -, vicinissimo a un altro tempio dello sport cittadino come il Forum di Assago".

Il piano per la 'Cattedrale' di Populous perde quota, così come il patto col Milan, e dunque i nerazzurri spingono per l'ipotesi Assago.

"Il piano B diventato piano A si sviluppa a cavallo di due comuni: uscendo dalla metro Assago Forum, capolinea della linea verde M2, basta percorrere circa 300 metri per arrivare allo spazio “eletto”, che sconfina già nel comune di Rozzano. I paesi sono, infatti, separati solo dalla striscia autostradale dell’A7: è uno stesso territorio in piena continuità, come ripetono le due amministrazioni per nulla in competizione".

L'area selezionata "poggia al 90% sul comune di Assago e al 10% su quello di Rozzano, segno che tutto si mescola senza ragioni di campanile. Dai privati possessori dell’area ieri bocche cucite, anche perché l’intesa è coperta da un “NDA” (in inglese non-disclosure agreement), un accordo di non divulgazione che impone riservatezza".

La zona non ha vincoli e dunque l'iter potrebbe essere più rapido. Inoltre con l'Olimpiade Milano-Cortina in arrivo si può agire subito sul problema viabilità.

L'area in questione appartiene alla famiglia Cabassi, notissimi imprenditori e costruttori milanesi, conosciuti per molte realtà immobiliari in giro per la città tra cui il Forum e il centro Milanofiori.

In quella zona aveva guardato già nel 2005 Massimo Moratti, che iniziò il dialogo con i Cabassi e l'amministrazione di Rozzano del tempo.

Oggi si può fare: "Nel PGT del comune, il “piano di governo del territorio” che è in via di approvazione, c’è già nero su bianco la possibilità di realizzare volumetrie in quell’area. Inserire la parola “stadio” dentro al documento non sarebbe certo un problema".

A facilitare il progetto il Forum tra gli impianti di Milano-Cortina 2026: "C’è un progetto con relativo finanziamento per alleggerire una volta per tutti i problemi del traffico attorno, soprattutto gli ingorghi in uscita di tangenziale, e per aumentare i parcheggi a ridosso della casa dell’Armani".

Un dato non secondario e un assist per l'Inter.