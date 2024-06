"Oaktree vuole un’Inter dominante in Italia e il più possibile competitiva in Europa. E ha grande fiducia nei dirigenti che hanno costruito le vittorie. Come pure sull’allenatore: in settimana dovrebbe essere allungato l’accordo con Inzaghi fino al 2027. Guarda caso, la stessa scadenza del management sportivo, lo stesso orizzonte triennale che si è dato Oaktree. Per rivincere c’è bisogno di crescere ancora, guai a fermarsi a ricordare il dominio del campionato precedente. L’Inter non vince scudetti in serie dall’epoca Mancini-Mourinho. Inzaghi ha voglia di altre prime pagine".