"Intanto, nell’attesa di verificare le tante ipotesi (forse troppe sinché Zhang sarà al timone), al Castello Sforzesco si brinda. Chissà se per festeggiare lo scudetto, per tributare il giusto saluto al terzo presidente più vincente nella storia dell’Inter o per accogliere i nuovi proprietari. Probabilmente, per tutte e tre le cose".