Inter, Nacho a zero ipotesi concreta: offerto un triennale. Pavard? Costo fuori portata

"Non è un caso che i nerazzurri abbiano bussato alla porta di Nacho Fernandez, eterno centrale del Real Madrid che andrà in scadenza il prossimo giugno: il suo rinnovo è tutt’altro che scontato. Al contrario, il gradimento nerazzurro è totale, nonostante l’età non sia più tenera: lo spagnolo ha 33 anni, ma l’esplosione di Acerbi quest’anno conferma come, in un contesto ben amalgamato, ci si possa inserire facilmente. La carta di identità non incide, anzi nella difesa della Milano nerazzurra ci sono condizioni per rinascere. In Viale della Liberazione non nascondono che gli esuberi delle grandi del Continente possano trasformarsi in opportunità e non sorprende questa idea spagnola", spiega La Gazzetta dello Sport.