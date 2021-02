Dopo Handanovic, nome nuovo: “Passi avanti per prenderlo a zero. Chiaro progetto Inter”

C’è un nome nuovo per il dopo Handanovic. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui l’Inter starebbe provando ad affondare il colpo per Rui Silva. Il portiere portoghese del Granada, 27 anni compiuti ieri, è infatti in scadenza di contratto e rappresenta un’occasione ghiotta. Su di lui ci sono numerosi club spagnoli. Da tempo sotto osservazione dei nerazzurri, Silva potrebbe essere acquistato inizialmente come vice Handanovic. Scrive il Corriere dello Sport:

Rui Silva in nerazzurro? I vantaggi e l’idea dell’Inter

“Passi avanti dell’Inter per Rui Silva. Il portiere portoghese del Granada, da tempo sotto la lente di ingrandimento degli osservatori nerazzurri, è in scadenza di contratto (…). Evidentemente si tratta di un’occasione speciale. Rui Silva, infatti, oltre a non costare nulla per il cartellino, verrebbe “firmato” con un ingaggio non particolarmente sostanzioso (…). Ma può essere davvero lui il dopo-Handanovic? E’ troppo presto per dirlo. L’idea del club nerazzurro sarebbe quella di riservagli inizialmente il ruolo di vice del numero uno sloveno, così da comprenderne da vicino e in maniera definitiva le potenzialità“.

(Fonte: Corriere dello Sport)