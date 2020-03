Mercato Inter, ok di Conte: assalto a Castrovilli. Marotta e Ausilio pronti alla mossa vincente

In attesa di capire quando e se si ritornerà a giocare, l’Inter sembra muovere i primi passi anche in sede di mercato: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il progetto di Zhang e Marotta è già definito: per il futuro si punta su un’Inter più giovane e più italiana. Dopo gli arrivi di Barella, Sensi e Bastoni in estate, il nome nuovo è quello di Castrovilli, senza dimenticare Chiesa e Tonali, per i quali ci sarà battaglia con la Juventus.

CASTROVILLI – Il talento ex Bari ha una valutazione di 40 milioni di euro ma, come riporta la Rosea, è il primo nome sulla lista della spesa dell’Inter (è arrivato anche l’ok di Conte) e “nelle prossime settimane ci potrebbe essere la mossa vincente della coppia Marotta-Ausilio”. La Fiorentina, dal canto suo, però non è intenzionata a fare sconti e pure Commisso è pronto a blindare il suo talento offrendogli un altro anno di contratto. Situazione e progetto analogo anche per Chiesa per tentare di allontanare sia nerazzurri che juventini, entrambi in corsa anche per Tonali, quest’ultimo invece più vicino alla Juventus.