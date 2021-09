Onana: “Futuro? Mi vogliono 15 club, nulla è ancora deciso. Con l’Ajax…”

Andre Onana, ancora fermo in seguito alla squalifica per doping, ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf

Matteo Pifferi

André Onana rompe il silenzio e fa chiarezza sul suo futuro. Il portiere dell'Ajax, ancora fermo in seguito alla squalifica per doping, ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese De Telegraaf parlando anche di futuro:

"Nel 2019 ho prolungato il mio contratto fino all'estate del 2022 e dopo la semifinale di Champions League ho detto che ero disponibile a firmare un contratto ancora più lungo. Edwin van der Sar e Marc Overmars hanno deciso di non entrare nel merito, perché in quella estate o in quella dopo ci sarebbe potuto essere un trasferimento. Dopo il Covid-19 e la mia sospensione, il club voleva comunque incontrarmi. Il mio agente, Albert Botines, ha avuto 6 o 7 conversazioni e sentiva che fossimo vicini all'accordo ma ad un certo punto c'è stato un "prendere o lasciare" da parte dell'Ajax. Il club ha staccato la spina e ora siamo aperti a nuove discussioni. Non sentiamo l'Ajax da quel momento".

Rinnovo con l'Ajax?

"Ho un grande rapporto con Edwin Van Der Sar e Marc Overmars ed Erik Ten Hag ma non dipende da me. Un nuovo contratto con clausola? Tutto è negoziabile. L'Ajax deve fare ciò che è buono per l'Ajax, sono aperto a firmare un nuovo contratto".

Vicino al Lione

"Sì, sono stato vicino ad andare al Lione e ho avuto diverse conversazioni con Peter Bosz e per me è un onore che un club così mi abbia contattato. Sfortunatamente non abbiamo trovato l'accordo e lo stesso è capitato col Nizza. Ci sono 15 club che mi vogliono nell'estate 2022. Ci sono rumors che parlano di accordo raggiunto con un altro club ma non è vero. Non sarebbe logico per l'Ajax riaprire il dialogo? Albert Botines sarà presto ad Amsterdam e ascolterà il club. Voglio focalizzarmi sul mio ritorno in campo ma tutto è possibile. Facciamo incontrare il mio agente e l'Ajax e vediamo cosa accade".