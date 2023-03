Onana: “Qualificazione storica. Derby ai quarti? L’Inter non ha paura di nessuno”

Intervenuto ai microfoni di BeIN Sports, André Onana , portiere nerazzurro, ha parlato così della qualificazione ai quarti di finale di Champions League raggiunta dopo il pareggio col Porto: "E' un sollievo, è una qualificazione storica per il club. Siamo contenti di aver scritto la storia, abbiamo fatto il nostro lavoro: non è stato facile. Abbiamo sofferto molto, ma il gruppo ha lavorato, si è sacrificato: abbiamo dato tutto, è una qualificazione meritata.

E' merito il collettivo, non guardo le mie prestazioni: ho bisogno dei compagni in forma, che siano ben posizionati per orientarmi meglio e oggi sono stati eccezionali. Sono molto contento del lavoro dei miei difensori, spero si continui così. Derby ai quarti? Noi siamo tranquilli, quest'Inter non ha paura di nessuno: se ci sarà il derby sarà bello. MVP a Calhanoglu? L'ha meritato, ha dimostrato il giocatore che è: sono contento per lui. E' una qualificazione meritata, sono contento per il collettivo: ora riposiamo e pensiamo alla Juventus".