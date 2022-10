Inzaghi, è il momento della scelta: Onana pronto al sorpasso. E Handanovic sa che…

Il tecnico finora ha alternato i due portieri, ma già dalla sfida con il Sassuolo potrebbe prendere una scelta definitiva

Andrea Della Sala

Handanovic oppure Onana? Inzaghi finora ha scelto valutando di volta in volta. Per il momento lo sloveno si è preso il palcoscenico della Serie A, mentre il camerunense quello della Champions League. E in tre gare europee ha subito due gol solo dal Bayern, poi due clean sheet contro Viktoria Plzen e Barcellona.

"Sarebbe ingeneroso, però, puntare il dito soltanto sul numero uno sloveno. Ha giocato di più e commesso certamente alcuni errori, e mostrato qualche incertezza. Ma lo stesso discorso vale pure per altri suoi compagni. Ad ogni modo, come già sottolineato, è come se l’Inter avesse bisogno di un cambio, di una svolta. Peraltro, avere un portiere che ha l’idea di far ripartite l’azione nel modo più rapido possibile è oggettivamente un vantaggio, avendo un giocatore con le caratteristiche di Lukaku. Così c’è la possibilità di trovare la squadra avversaria scoperta. E Onana, avendo piedi di tutto rispetto, è abilissimo anche nei rilanci lunghi", analizza il Corriere dello Sport.

"La sensazione, però, è che l’avvicendamento definitivo sia ormai prossimo. Quindi se non accadrà a Reggio Emilia, potrebbe accadere nella gara successiva di campionato con la Salernitana. Il primo a sapere che è solo una questione di tempo è proprio Handanovic, anche se l’orgoglio del campione resta. Il suo peso e la sua importanza dentro lo spogliatoio non cambieranno anche se dovrà cedere il suo posto. Del resto, arriva il momento in cui certi passaggi di consegne diventano inevitabili", spiega il quotidiano.