FCIN1908 / Oristanio talento grezzo, l’Inter ha preso la decisione sul futuro

I responsabili del settore giovanile non hanno dubbi, il ragazzo si farà, ma sarà necessario lavorare sulla piena maturazione muscolare

Già questa estate non sono mancate richieste, il Pescara ha più volte cercato di intavolare l’argomento ma per l’Inter non ci sono mai stati i presupposti per avviare una vera trattativa. Intanto, secondo quanto appurato da Fcinter1908, in viale della Liberazione hanno lavorato per il rinnovo del suo contratto e dopo diversi dialoghi hanno finalmente trovato l’accordo col suo agente. Fumata bianca e rinnovo, Oristanio si è ulteriormente legato ai colori nerazzurri, anche se per adesso l’intesa rimarrà chiusa in un cassetto, prima di essere formalizzata. L’Inter si coccola il suo baby talento, che tra l'altro è tornato negativo al Covid e lavora per rimettersi a disposizione.