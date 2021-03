Mercato Inter, estate calda: “Sarà vera rivoluzione, si lavora a 11 cessioni. Tutti i nomi”

Dopo aver contratto il Covid e aver trascorso alcuni giorni in ospedale, Beppe Marotta, ad dell'Inter, è tornato al lavoro

" Dalbert - si legge su calciomercato.com - non sarà riscattato dal Rennes e tornerà a Milano, mentre per Lazaro sarà decisiva la scelta che farà il nuovo allenatore Xabi Alonso . Nainggolan è tornato a Cagliari in prestito secco e molto dipenderà da come finirà la stagione dei sardi. Chi ha più chance di addio all'Inter oggi è Joao Mario ".

Ma a partire potrebbero essere quei giovani attualmente in prestito che, per un motivo o per altro, potrebbero non fare parte della rosa interista: "Colidio al termine della stagione in prestito in Belgio sarà un'occasione per fare plusvalenza. Stesso discorso anche per Gravillon, che tornerà dal prestito al Lorient in Ligue 1. L'ultimo nome è quello di Brazao, mai realmente esploso e con pochissime presenze al Real Oviedo", conclude calciomercato.com.