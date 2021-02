Orsato: “Il mancato rosso a Pjanic? È stato un errore. Ben venga il Var perché…”

L'arbitro ha partecipato a 90' in collegamento e ha spiegato il ruolo del Var in campo. Orsato è tornato poi su un episodio datato, che aveva alimentato grosse polemiche.

Sabine Bertagna

Daniele Orsato, ospite a 90', ha raccontato come gli arbitri vivano l'introduzione del Var rispetto agli errori che talvolta capita loro di commettere: "Quando sbagliamo? Sicuramente non siamo felici e andiamo a vedere subito dove abbiamo sbagliato, il motivo. La tv ci fa vedere subito dove abbiamo sbagliato. Cerchiamo di andare a lavorare sull'errore e cercare di non ripeterlo. Assolutamente non siamo felici. Siamo i primi ad essere critici del nostro operato".

Si parla ancora del mancato rosso a Pjanic

"Inter-Juventus e il mancato cartellino rosso a Pjanic? Beh ma sicuramente è stato un errore, non serve andare a rivederlo dopo tre anni. L'ho rivisto immediatamente che era un errore. La vicinanza dell'azione mi ha portato a non vedere quello che poi la tv mi ha mostrato. L'ho vissuto in maniera completamente diversa, per me è stato un contrasto in volo e fisico e l'ho valutato sicuramente male. Il Var non poteva intervenire. Dovete pensare che non tutti gli errori possono essere cancellati dal Var. Credo che se verrà utilizzato il confronto arbitri-media per fare chiarezza è quello che l'Aia vuole. Se verrà utilizzato per la polemica non andremo da nessuna parte. Usiamo questa opportunità per fare chiarezza. Beato il Var. Scendiamo in campo senza pensarci. Se sbagliamo abbiamo questo salvataggio. Ben venga il Var, non è un fastidio per noi arbitri", ha precisato Orsato a 90'.

Rispetto e poca confidenza con i giocatori

"Per quanto riguarda la confidenza con i giocatori questa può diventare un problema. Il rispetto e l'educazione ci deve essere sempre. Il rapporto arbitro-giocatori è migliorato tantissimo in questi anni. Cristiano Ronaldo che ha toccato il mio orologio? Mi chiedeva della palla se fosse entrata e io gli ho detto di no perché l'orologio non me lo aveva segnalato. Voleva sapere come funzionava. Sicuramente il presidente dell'AIA dovrà trovare i modi per avviare il reclutamento di giovani arbitri. abbiamo bisogno noi arbitri di serie A e B di essere esempio e traino. A un ragazzo giovane direi che si possono avere molte soddisfazioni nel mondo del calcio. Io non ero granché come calciatore, ma arbitro in serie A", ha dichiarato Orsato. "Il pubblico manca anche a noi. Manca ai calciatori ma anche agli arbitri. Speriamo presto di tornare con i tifosi negli stadi. Favorevole a rendere pubbliche le conversazioni tra arbitri? Noi non abbiamo nulla da nascondere, se le autorità preposte lo decideranno per noi non sarà un problema".