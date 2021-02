Conte: “Tutti quanti meritano i complimenti. Darmian si fa trovare pronto e oggi Sanchez…”

Le parole del tecnico nerazzurro sono parole importanti e di fiducia nei confronti del gruppo. Complimenti speciali a Darmian e Sanchez.

Antonio Conte ha commentato l'importante vittoria contro il Genoa rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Sicuramente è una buona Inter che sta confermando quello che di buono sta facendo. Di partita in partita. La cosa importante oggi è che nonostante la difficoltà della partita siamo stati bravi a concedere solo qualche cross. Abbiamo creato tanto. Se riuscivamo a chiudere un po' più tranquilli il primo tempo saremmo stati un po' più sereni. Nel secondo tempo veramente era una squadra tosta, determinata. Faccio i compimenti a chi ha giocato, a chi era in panchina e a chi è entrato. tutti quanti meritano quello che si sta facendo e dimostrando".

"Lukaku? E' un calciatore che è cresciuto tanto, penso che lo step importante per Romelu al di là della possibilità di migliorare è che sta crescendo a livello di mentalità e cattiveria. Lui è un buono, adesso inizia ad essere più cattivo nei contrasti, nel tenere palla, nel campo e nell'incitare i compagni. questo è molto importante. Io chiedo sempre una crescita a tutti. Sta crescendo Romelu ma a volte dimentichiamo chi difende. A parte che difendono anche gli attaccanti. Tutti, il portiere, meritano un applauso. Darmian merita un applauso, ogni volta che è chiamato in causa risponde alla grande. Abbiamo giocatori come Barella e Brozovic che sono una costante e stanno avendo una continuità di rendimento che prima era un po' minore. Parliamo di tutti. Sono contento per loro perché quando si lavora ci sono i risultati. E si lavora più con il sorriso. Gol Sanchez? Penso che Alexis sia in una condizione psicofisica la migliore da quando è arrivato. Ha avuto la possibilità di allenarsi in maniera importante., ci ha messo tanta determinazione. Abbiamo un Sanchez che è diverso rispetto al passato. Oggi è un valore aggiunto. Può esserlo dall'inizio o da partita in corso. Sta avendo il giusto atteggiamento. Questo bisogna fargli i complimenti. Oggi Alexis sta bene", ha concluso Conte.