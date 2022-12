Inter, otto giocatori in scadenza. “Cinque in dubbio, un rinnovo e due addii certi”

Come da tempo noto, in casa Inter non c'è solo Skriniar in scadenza di contratto. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione

Matteo Pifferi

"Alcuni verranno prolungati sicuramente, fra questi quello di Darmian, mentre il club aspetterà probabilmente almeno febbraio per sedersi a un tavolo con Dzeko. Rimangono delle incertezze per quanto riguarda D'Ambrosio, Cordaz e soprattutto Handanovic: il capitano non sembra intenzionato a fare un'intera stagione da vice, dunque dovrà decidere se lasciare l'Inter e provare un'ultima esperienza altrove oppure smettere e magari entrare nello staff tecnico di Inzaghi. Sicuro l'addio di Dalbert (il brasiliano, reduce da un grave infortunio, potrebbe già essere liberato a gennaio), scontato quello di Gagliardini (in teoria a fine stagione, sempre che il centrocampista non chieda di essere ceduto per un piccolo conguaglio), mentre bisognerà capire cosa accadrà con De Vrij".

"All'olandese è stata fatta una proposta, ma il difensore, così come Skriniar, sta valutando, anche perché in questi mesi ha perso il posto da titolare in favore di Acerbi. Giocatore, l'azzurro, formalmente non in scadenza, ma che a fine campionato lascerà l'Inter per tornare alla Lazio a meno che Marotta e Ausilio non decidano di riscattarlo (Inzaghi spinge per il sì, ma i dirigenti non vogliono spendere i 4 milioni fissati da Lotito al momento del prestito)".