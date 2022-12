Ounahi, il Napoli prova l’anticipo: tanta concorrenza per l’Inter, ecco il prezzo

"Agli ultimi mondiali è stato uno dei grandi protagonisti del Marocco, uno dei trascinatori a centrocampo, una delle rivelazioni della nazionale africana arrivata fino alle semifinali raggiungendo un traguardo storico. Un centrocampista giovane dalle grandi prospettive seguito in Italia anche dall'Inter e da diversi club europei, dal Leicester in Premier League, dal Betis Siviglia in Liga, dal Bayer Leverkusen in Bundesliga e dal Marsiglia in Ligue 1".

La strategia del Napoli

"Azzedine Ounhai è un centrocampista completo che riesce ad abbinare quantità e qualità (la valutazione è intorno ai 25 milioni di euro), e sarebbe un profilo ideale per il Napoli perché è un talento in prospettiva: un'operazione come quella del georgiano Kvaratskhelia che è arrivato a giugno scorso ma sul quale il direttore sportivo azzurro Giuntoli si mosse in anticipo riuscendo a battere sul tempo tutta la concorrenza. E anche stavolta il lavoro del club azzurro dovrà partire a gennaio per poter centrare un obiettivo per giugno e quindi per la prossima stagione: bloccarlo quindi in questo mercato invernale per poterlo poi avere a disposizione per il prossimo campionato. La strategia del Napoli è infatti di non muovere nulla adesso del gruppo attuale sia con operazioni in entrata che in uscita".