Inter, Lukaku: “Uomo partita è Barella, sta crescendo tanto. Mentalmente…”

Alla fine della partita contro il Bayer Leverkusen, il primo commento di casa Inter è quello di Romelu Lukaku, autore del gol del raddoppio dei nerazzurri e recordman in Europa League. Ecco cosa ha detto: «Non è questione di record. Quello che importa è la vittoria. Il Bayer ha qualità ed ha un bravo allenatore. Abbiamo sbagliato diverse occasioni, possiamo fare più gol. Per me l’uomo della partita è Barella, come sta giocando nelle ultime partite sta crescendo, ha grande maturità, è veramente un grande giocatore».

-Queste partite cosa lasciano?

Fisicamente stiamo bene ma stiamo crescendo mentalmente anche, ma dobbiamo crescere di più. Dobbiamo chiudere queste partite prima, sennò andiamo in difficoltà alla fine. Abbiamo vinto ed è la cosa più importante, sono scontri diretti, adesso abbiamo una settimana per preparare la prossima bene.

-Serviranno giorni per recuperare…

Sì, ma dobbiamo prepararci perché anche per la prossima partita dobbiamo essere pronti.

(Fonte: Skysport)