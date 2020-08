ESCLUSIVA Ag Emerson: “Sì, può lasciare il Chelsea. E l’Inter lo vuole”

Quello di Emerson Palmieri resta un nome forte per il mercato dell’Inter. Il prossimo arrivo di Aleksandr Kolarov non esclude un prossimo assalto dei nerazzurri all’esterno italo-brasiliano, in uscita dal Chelsea.

Lo sbarco a Stamford Bridge di Ben Chilwell chiude forse definitivamente le porte dei Blues all’ex Roma, che dunque aspetta una chiamata da Milano. Per capirne di più, FCInter1908.it ha interpellato in esclusiva Fernando Garcia, agente del calciatore, che sul futuro del calciatore ha dichiarato:

“Possibilità che lasci il Chelsea? Sì, esiste questa possibilità. Non ho ancora parlato col club londinese. Posso solo dire che esiste l’interesse dell’Inter per il giocatore. Vedremo…“.