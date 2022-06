Paradosso Inter: i big vogliono restare, il club deve fare cassa, Inzaghi spera

Le dichiarazioni di fedeltà dei calciatori fanno felici allenatore e tifosi, ma cozzano con le esigenze della proprietà

Il ritornello, ormai, è sempre lo stesso. Una sorta di mantra, una regola alla quale non si può sfuggire: l'Inter dovrà cedere almeno un big in questa sessione di mercato . I nomi sono noti: Barella, Bastoni, Lautaro e Skriniar, in rigoroso ordine alfabetico. Il loro sacrificio permetterebbe al club nerazzurro di sistemare i conti e di dare ossigeno alle casse societarie, ma la situazione è paradossale: nessuno degli interessati ha la minima intenzione di cambiare aria. Dichiarazione di fedeltà che non possono che far felici Simone Inzaghi e i tifosi interisti, ma che cozzano con le esigenze della proprietà, come scrive il Corriere dello Sport.

"Dall'Inter non vuole andar via nessuno. La scorsa estate, quando Hakimi e Lukaku fecero tutto il possibile per cambiare maglia (soprattutto il belga...), sembra lontana anni luce. Per la gioia di Simone Inzaghi che lunedì vedrà i dirigenti: sul tavolo non c'è "solo" lo scontato rinnovo del contratto, sul quale in questi giorni hanno lavorato i suoi rappresentati, ma soprattutto le strategie per il mercato. Il tecnico spera ancora che non sia necessario (come invece pare inevitabile) cedere uno dei big. Teme che togliere un altro "cardine", magari in difesa (Skriniar o Bastoni in particolare), sarebbe rischioso e potrebbe far perdere stabilità alla squadra. Al netto degli eventuali rinforzi che arriverebbero con i soldi reinvestiti (solo una minima parte perché il mercato andrà chiuso con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni). Sugli input che arrivano dal presidente Zhang, però, è difficile sindacare o trattare, ma l'ex allenatore della Lazio spera che non sia indispensabile un altro sacrificio "pesante". E l'atteggiamento dei suoi top player, in questo senso, lo lascia un filo più tranquillo rispetto a 12 mesi fa".