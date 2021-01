Le Parisien: “Inter, Paredes non vuole lasciare il Psg”. Quale futuro per Eriksen? Due opzioni

Dopo Nainggolan, il prossimo giocatore in uscita è Christian Eriksen. Per il danese le opzioni più probabili sono un ritorno in Premier o uno scambio con Paredes. A proposito del centrocampista argentino, Le Parisien sottolinea che non ha nessuna intenzione di lasciare Parigi a gennaio. Inoltre il Psg non vuole privarsi di un giocatore che con le sue caratteristiche può sempre tornare utile. Infine, il PSG, come gli altri club europei, subirà perdite significative a fine stagione.

Potrebbero arrivare a 200 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i 115 milioni di euro della scorsa stagione. In questo contesto, saranno sufficienti le misure di allentamento del fair play finanziario adottate dalla UEFA lo scorso giugno? Il PSG, come gli altri club, sembra pensare che l’Uefa non avrà altra scelta che rivedere le sue regole ancora una volta. Intanto nessun investimento senza uscite, a questo punto lo scambio Paredes-Eriksen sembra a oggi impensabile. A questo punto le opzioni per il futuro del danese potrebbero essere due: un ritorno in Premier o rimanere all’Inter fine al termine della stagione.

(Le Parisien)