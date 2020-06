Parma-Inter, la probabile: altra chance per Gagliardini, cinque cambi dal 1′. In avanti…

L’Inter riparte da Parma. La formazione nerazzurra, che non avrà in panchina il tecnico Antonio Conte per squalifica, cambia ben cinque uomini rispetto al pari per 3-3 contro il Sassuolo a San Siro. Ecco le ultime sull’undici nerazzurro:

“L’Inter deve riscattare la partita col Sassuolo e rialzare la testa dopo aver lasciato due punti che potevano fare molto comodo. Ci saranno dei cambi per la squalifica di Skriniar, che rivoluziona la difesa: si rivedono dal 1′ Godin e D’Ambrosio con De Vrij. In mezzo c’è il rilancio di Gagliardini con la sua voglia di rifarsi. Biraghi confermato a sinistra come con il Sassuolo, a destra gioca Candreva vicino a Barella. Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro Martinez”. L’argentino parte ancora dall’inizio, con Sanchez inizialmente in panchina.

(Fonte: Sky Sport)