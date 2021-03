Parma-Inter, la probabile formazione: Conte lascia a riposo un titolarissimo

A chiudere il turno infrasettimanale di Serie A sarà Parma-Inter, il tecnico dei nerazzurri potrebbe schierare Sanchez con Lukaku

Si chiude questa sera con Parma-Inter il turno infrasettimanale di Serie A. Dopo il pareggio di ieri sera del Milan con l'Udinese, la squadra di Conte ha l'opportunità di allungare in classifica, ma di fronte c'è la squadra di D'Aversa che ha bisogno di punti. Il tecnico dei nerazzurri non stravolgerà la formazione e non penserà alla prossima importante sfida con l'Atalanta: giocheranno i diffidati, Conte lo ha ribadito in conferenza: "Col Parma la partita più importante" .

Si rivede Hakimi nella formazione titolare, dopo la squalifica scontata contro il Genoa. Il marocchino riprenderò il suo posto sulla fascia destra. Nessuna novità in difesa, il reparto sta dimostrando grande solidità e, per questo motivo, Conte non vuole mettere mano: davanti ad Handanovic ci saranno ancora Skriniar, De Vrij e Bastoni. Stesso discorso in mezzo al campo dove il terzetto composto da Barella, Brozovic ed Eriksen sta dando grandi risposte e sarà ancora in campo dal 1' questa sera. L'unico cambio eccellente sarà in attacco: al fianco di Lukaku non ci sarà Lautaro, ma Conte sembra intenzionato a premiare Sanchez che sta vivendo un ottimo momento di forma.