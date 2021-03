Parma, out Gervinho: incubo e obiettivo Inter. Conte lo aspettava ma…

L'attaccante ivoriano, più volte accostato ai nerazzurri nelle ultime sessioni di mercato, salterà la sfida di domani

"Leit-motiv di tutte queste partite, l'impatto devastante di Gervinho sulla linea difensiva nerazzurra, come certificano i 4 gol segnati in 3 gare, in cui l'ivoriano è sempre stato imprendibile per De Vrij e compagni. Il fatto che stavolta Gervinho non ci sarà, è un motivo di sollievo un po' per tutti all'Inter, anche se Conte in cuor suo l'avrebbe voluto con sé alla Pinetina come quarta punta, ma sul gong del mercato estivo non se ne è fatto nulla perché non c'erano i tempi tecnici per perfezionare uno scambio con Pinamonti, mentre a gennaio tutto è stato congelato dalla due diligence effettuata sui conti del club da Bc Partners".