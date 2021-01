CorSera – Conte, patto di ferro con i suoi. Se parte Eriksen l’Inter va su…

La vendita delle quote della società da parte di Suning procede. Ma servirà ancora un mesetto per arrivare ad una conclusione. Almeno questo è quanto prevede il Corriere della Sera che parla oltre che delle vicende del club anche della squadra di Conte. E del patto che l’allenatore nerazzurro ha fatto con i suoi giocatori. “L’allenatore con la squadra ha un rapporto chiaro e i giocatori, nell’attesa di ricevere le mensilità arretrate in arrivo nelle prossime settimane, seguono ciecamente il tecnico, un patto di ferro”, si legge su corriere.it.

Il mercato invece è bloccato. La cessione di Erksen non c’è stata. I dirigenti interisti aspettano che qualche compratore inglese si faccia avanti. Si è parlato del Leicester come opzione. E se dovesse partire il danese, i nerazzurri andrebbero su un nome: Torreira, centrocampista dell’Arsenal che è in prestito all’Atletico Madrid ma non trova spazio.

(Fonte: corriere.it)