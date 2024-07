Juan Cabal si avvicina a grandi passi verso l'Inter. Il giocatore del Verona è al momento il nome in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, "è stato raggiunto un accordo di massima con l’entourage del classe 2001 per un pluriennale da 1-1,2 milioni a stagione (le cifre vanno comunque perfezionare) più bonus. La Juventus aveva soltanto sondato nei giorni scorsi, ma oggi ha altre priorità", sottolinea il giornalista.