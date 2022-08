Pedullà – Casadei al Chelsea, ecco la cifra finale fatta dall’Inter per dire sì

Cesare Casadei , in odore di cambio di agente, continua ad essere fortemente nel mirino del Chelsea. I Blues vogliono il gioiellino della Primavera nerazzurra e hanno offerto 8 milioni di euro. Offerta rispedita al mittente. L'Inter ha fissato un tetto sotto il quale non vuole scendere.

Racconta Alfredo Pedullà: "L’interesse per Cesare Casadei, talentuoso centrocampista classe 2003, non deve sorprendere. Stiamo parlando di uno dei migliori profili dell’Inter, il predestinato per quello che sarà prevedibilmente un grande futuro. L’interesse del Chelsea, che aveva seguito Casadei in passato, fa parte del gioco. Ma soltanto a partire da una certa cifra l’Inter, che vorrebbe comunque mantenere il controllo del cartellino, potrebbe valutare un’eventuale cessione. E questa cifra parte da una base di 15 milioni più bonus per arrivare a 20. E su queste base si potrà eventualmente definire la trattativa con i Blues. L’Inter non ha intenzione di fare sconti".