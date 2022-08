FCIN1908 / Inter, Casadei cambia agente: ha scelto Busardò, già prima riunione

Cesare Casadei sceglie per il cambiamento. Il giovane centrocampista dell'Inter ha deciso di cambiare agente

Cesare Casadei sceglie per il cambiamento. Il giovane centrocampista dell'Inter , al centro di numerose voci di mercato, ha deciso, secondo quanto appurato da FCInter1908.it, di cambiare agente, passando dalla procura di Michelangelo Minieri a quella di Busardò.

Secondo quanto verificato dalla nostra redazione, inoltre, nella giornata di ieri ci sarebbe stata già una prima riunione tra le parti in un hotel di Milano per discutere del futuro del giovane calciatore, appetito da molti club italiani e non (Chelsea su tutti). L'Inter prova a resistere, consapevole del suo talento, a meno di offerte clamorose. Intanto, Casadei cambia agente.